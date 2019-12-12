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Оливье Боскальи
№33
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 нояб. 1997 (22) года
Рост
181
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ПСВ
1
Русенборг
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
ЛАСК
4 : 1
ПСВ
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
ЛАСК
4
ПСВ
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
ПСВ
0 : 0
ЛАСК
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
ПСВ
0
ЛАСК
0
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ПСВ
3 : 2
Спортинг
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
ПСВ
3
Спортинг
2
минуты: 1' - 90'