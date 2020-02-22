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Бен Осборн
№38
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 авг. 1994 (25) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Арсенал
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Арсенал
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
23:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
23:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Вест Хэм
0
был в запасе
2.01.2020
2 янв. 2020
чт
23:00
Ливерпуль
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
2.01.2020
2 янв. 2020
чт
23:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
21:00
Манчестер Сити
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2019
29 дек. 2019
вс
21:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
Астон Вилла
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
2
Астон Вилла
0
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:30
Шеффилд Юнайтед
3 : 3
Манчестер Юнайтед
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:30
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
3
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Уотфорд
0
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Ливерпуль
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Эвертон
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 83' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Саутгемптон
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Челси
2 : 2
Шеффилд Юнайтед
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Челси
2
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Лестер Сити
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Борнмут
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе