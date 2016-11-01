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Матч-центр
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Луис Гайото
№44
Защитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
1.11.2016
1 нояб. 2016
вт
20:45
Бешикташ
1 : 1
Наполи
1.11.2016
1 нояб. 2016
вт
20:45
минуты: 1' - 90'
Бешикташ
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2016
19 окт. 2016
ср
21:45
Наполи
2 : 3
Бешикташ
19.10.2016
19 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Наполи
2
Бешикташ
3
был в запасе
28.09.2016
28 сент. 2016
ср
21:45
Бешикташ
1 : 1
Динамо
28.09.2016
28 сент. 2016
ср
21:45
был в запасе
Бешикташ
1
Динамо
1
был в запасе
13.09.2016
13 сент. 2016
вт
21:45
Бенфика
1 : 1
Бешикташ
13.09.2016
13 сент. 2016
вт
21:45
был в запасе
Бенфика
1
Бешикташ
1
был в запасе