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Матч-центр
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Джон-Хоу Саетер
№17
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 84' - 90'
Днепр
3
Русенборг
0
минуты: 84' - 90'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Русенборг
0
Днепр
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Сент-Этьен
2 : 2
Русенборг
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Русенборг
2
был в запасе