Джон-Хоу Саетер
№17
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 84' - 90'
Днепр
3
Русенборг
0
минуты: 84' - 90'
1.10.2015 1 окт. 2015 чт 20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
1.10.2015 1 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Русенборг
0
Днепр
1
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Сент-Этьен
2 : 2
Русенборг
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Русенборг
2
был в запасе