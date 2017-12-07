Фабиу Старжеон
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 23:05
Витория Гимараеш
1 : 1
Коньяспор
7.12.2017 7 дек. 2017 чт 23:05
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Коньяспор
1
был в запасе
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Зальцбург
3 : 0
Витория Гимараеш
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
3
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 23:05
Витория Гимараеш
1 : 0
Марсель
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Марсель
0
был в запасе