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Лента
Матч-центр
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Эусьодалсью Гомес
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
85'
85'
85'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 79' - 90'
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 79' - 90'
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
Белененсеш
0 : 2
Базель
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Белененсеш
0
Базель
2
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Базель
1 : 2
Белененсеш
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Базель
1
Белененсеш
2
был в запасе
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
Белененсеш
0 : 4
Фиорентина
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 40' - 90'
Белененсеш
0
Фиорентина
4
минуты: 40' - 90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 89' - 90'
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 89' - 90'