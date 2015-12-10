Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Андерсон Пико
№36
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
был в запасе
Днепр
3
Русенборг
0
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Лацио
3 : 1
Днепр
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 41' - 90'
Лацио
3
Днепр
1
минуты: 41' - 90'
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
Сент-Этьен
3 : 0
Днепр
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Сент-Этьен
3
Днепр
0
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Днепр
0 : 1
Сент-Этьен
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 78' - 90'
Днепр
0
Сент-Этьен
1
минуты: 78' - 90'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Русенборг
0
Днепр
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Днепр
1 : 1
Лацио
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Днепр
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90'