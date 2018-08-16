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Лента
Матч-центр
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Филипе Феррейра
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
27 сент. 1990 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
18:30
АЕК
5 : 0
Штурм
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
18:30
был в запасе
АЕК
5
Штурм
0
был в запасе
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:00
Штурм
0 : 2
АЕК
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Штурм
0
АЕК
2
был в запасе