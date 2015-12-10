Дариуш Формелла
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Лех
0 : 1
Базель
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 61' - 90'
Лех
0
Базель
1
минуты: 61' - 90'
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 65'
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 1' - 65'
5.11.2015 5 нояб. 2015 чт 23:05
Лех
0 : 2
Фиорентина
5.11.2015 5 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 60'
Лех
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 60'
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Фиорентина
1 : 2
Лех
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Лех
2
минуты: 1' - 90'
1.10.2015 1 окт. 2015 чт 20:00
Базель
2 : 0
Лех
1.10.2015 1 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Базель
2
Лех
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90'