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Давид Холман
№20
Полузащитник
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Команда
Лех
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
17 марта 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2015/2016
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Бешикташ
2 : 1
Слован
61'
61'
61'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Бешикташ
2
Слован
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Слован
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Слован
0
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Слован
1 : 2
Вулверхэмптон
45'
45'
45'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Слован
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Брага
2 : 2
Слован
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Брага
2
Слован
2
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Слован
4
Бешикташ
2
минуты: 1' - 90'