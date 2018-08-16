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Лента
Матч-центр
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Лукаш Тралка
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
11 мая 1984 (36) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:15
Лех
1 : 2
Генк
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:15
был в запасе
Лех
1
Генк
2
был в запасе
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
Генк
2 : 0
Лех
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Генк
2
Лех
0
минуты: 1' - 90'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
Лех
3 : 1
Шахтер
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Лех
3
Шахтер
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:30
Шахтер
1 : 1
Лех
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:30
был в запасе
Шахтер
1
Лех
1
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
Гандзасар
2 : 1
Лех
90'
90'
90'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Гандзасар
2
Лех
1
минуты: 1' - 90'