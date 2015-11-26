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Матч-центр
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Кебба Сисэй
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Гамбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Белененсеш
0
Лех
0
был в запасе
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
Лех
0 : 2
Фиорентина
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лех
0
Фиорентина
2
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Фиорентина
1 : 2
Лех
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Фиорентина
1
Лех
2
был в запасе
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
Базель
2 : 0
Лех
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Базель
2
Лех
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
72'
72'
72'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90'