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Лента
Матч-центр
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Мацей Гостомски
№33
Вратарь
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Команда
Лех
Гражданство
Польша
Дата рождения
27 сент. 1988 (31) год
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Хаугесунд
5 : 1
Клифтонвилл
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
был в запасе
Хаугесунд
5
Клифтонвилл
1
был в запасе
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
Клифтонвилл
0 : 1
Хаугесунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
был в запасе
Клифтонвилл
0
Хаугесунд
1
был в запасе