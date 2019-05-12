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Лента
Матч-центр
Моя команда
Венсан Янссен
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
15 июня 1994 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Тоттенхэм
2 : 2
Эвертон
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Эвертон
2
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:30
Борнмут
1 : 0
Тоттенхэм
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:30
был в запасе
Борнмут
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
14:30
Тоттенхэм
0 : 1
Вест Хэм
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
14:30
был в запасе
Тоттенхэм
0
Вест Хэм
1
был в запасе
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
Тоттенхэм
1 : 0
Брайтон & Хов
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
минуты: 80' - 90'
Тоттенхэм
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 80' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:30
Манчестер Сити
1 : 0
Тоттенхэм
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:30
был в запасе
Манчестер Сити
1
Тоттенхэм
0
был в запасе