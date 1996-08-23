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Игор Кариока
№2
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 авг. 1996 (23) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
АЕК
1 : 5
Байер
74'
74'
74'
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Байер
5
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Цюрих
1 : 2
АЕК
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Цюрих
1
АЕК
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Лудогорец
0 : 0
АЕК
52'
52'
52'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
АЕК
1 : 1
Лудогорец
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Байер
4 : 2
АЕК
67'
67'
67'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Байер
4
АЕК
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
АЕК
0 : 1
Цюрих
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
0
Цюрих
1
минуты: 1' - 90'