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Матч-центр
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Вальтер Иглесиас
№62
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
18 апр. 1985 (35) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:00
Астерас
1 : 1
Хиберниан
74'
74'
74'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Астерас
1
Хиберниан
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
Хиберниан
3 : 2
Астерас
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Хиберниан
3
Астерас
2
минуты: 1' - 90'