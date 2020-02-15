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Матч-центр
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Чадрак Аколо
№19
Нападающий
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Команда
Амьен
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
1 апр. 1995 (25) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
19:30
Амьен
4 : 4
ПСЖ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
Амьен
4
ПСЖ
4
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монако
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Монако
2
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Лион
0 : 0
Амьен
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Лион
0
Амьен
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Амьен
0
Тулуза
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Брест
2
Амьен
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
ПСЖ
4 : 1
Амьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
ПСЖ
4
Амьен
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
9'
9'
9'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Монако
3 : 0
Амьен
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монако
3
Амьен
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
Страсбур
4
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Ренн
3 : 1
Амьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Ренн
3
Амьен
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Амьен
1 : 0
Брест
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Брест
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
76'
76'
76'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
76'
был в запасе
Сент-Этьен
2
Амьен
2
был в запасе
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
Амьен
3 : 1
Марсель
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Амьен
3
Марсель
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Анжер
1 : 1
Амьен
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Анжер
1
Амьен
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 2
Амьен
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 67' - 90'
Метц
1
Амьен
2
минуты: 67' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 0
Амьен
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Амьен
1 : 2
Нант
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Нант
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Амьен
1 : 0
Лилль
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Амьен
81'
81'
81'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
81'
был в запасе
Ницца
2
Амьен
1
был в запасе