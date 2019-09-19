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Лента
Матч-центр
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Венсан Сьерро
№19
Полузащитник
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Команда
Сьон
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
8 окт. 1995 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2015/2016
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Порту
2 : 1
Янг Бойз
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Порту
2
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90'