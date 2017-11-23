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Матч-центр
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Лукаш Бартошак
№22
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Шериф
1 : 0
Фастав
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Шериф
1
Фастав
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
Копенгаген
3 : 0
Фастав
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Копенгаген
3
Фастав
0
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Локомотив
3 : 0
Фастав
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
был в запасе
Локомотив
3
Фастав
0
был в запасе