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Симон Тибблинг
№22
Полузащитник
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Команда
Гронинген
Гражданство
Швеция
Дата рождения
7 сент. 1994 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
19:30
Брондбю
2 : 4
Брага
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
19:30
был в запасе
Брондбю
2
Брага
4
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Лехия
2 : 1
Брондбю
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лехия
2
Брондбю
1
минуты: 1' - 90'