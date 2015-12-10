Петер ван дер Влаг
№26
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Гронинген
0 : 0
Брага
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
был в запасе
Гронинген
0
Брага
0
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Марсель
2 : 1
Гронинген
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Марсель
2
Гронинген
1
был в запасе
5.11.2015 5 нояб. 2015 чт 21:00
Гронинген
0 : 1
Слован
5.11.2015 5 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Гронинген
0
Слован
1
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Слован
1 : 1
Гронинген
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
был в запасе
Слован
1
Гронинген
1
был в запасе
1.10.2015 1 окт. 2015 чт 22:00
Брага
1 : 0
Гронинген
1.10.2015 1 окт. 2015 чт 22:00
был в запасе
Брага
1
Гронинген
0
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Гронинген
0 : 3
Марсель
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
был в запасе
Гронинген
0
Марсель
3
был в запасе