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Матч-центр
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Александар Прийович
№9
Нападающий
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Команда
ПАОК
Гражданство
Сербия
Дата рождения
21 апр. 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2015/2016
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
ПАОК
1 : 3
БАТЭ
59'
59'
59'
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
59'
минуты: 1' - 90'
ПАОК
1
БАТЭ
3
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Челси
4 : 0
ПАОК
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 46'
Челси
4
ПАОК
0
минуты: 1' - 46'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
МОЛ Види
1 : 0
ПАОК
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
МОЛ Види
1
ПАОК
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
ПАОК
0 : 2
МОЛ Види
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
ПАОК
0
МОЛ Види
2
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
БАТЭ
1 : 4
ПАОК
6'
6'
6'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
6'
минуты: 1' - 90'
БАТЭ
1
ПАОК
4
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
ПАОК
0 : 1
Челси
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
ПАОК
0
Челси
1
был в запасе