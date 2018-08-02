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Лента
Матч-центр
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Стоян Враньеш
№23
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
11 окт. 1986 (33) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
Аполлон
3 : 1
Железничар
56'
56'
56'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
3
Железничар
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:30
Железничар
1 : 2
Аполлон
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Железничар
1
Аполлон
2
минуты: 1' - 90'