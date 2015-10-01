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Лента
Матч-центр
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Рафал Маковски
№47
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
Легия
0 : 2
Наполи
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 89' - 90'
Легия
0
Наполи
2
минуты: 89' - 90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Мидтьюлланд
1 : 0
Легия
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 82' - 90'
Мидтьюлланд
1
Легия
0
минуты: 82' - 90'