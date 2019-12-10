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Лента
Матч-центр
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Пол Онаучу
№33
Нападающий
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
28 мая 1994 (26) лет
Рост
202
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
Наполи
4 : 0
Генк
10.12.2019
10 дек. 2019
вт
20:55
минуты: 1' - 90'
Наполи
4
Генк
0
минуты: 1' - 90'
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
Генк
1 : 4
Зальцбург
27.11.2019
27 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 59' - 90'
Генк
1
Зальцбург
4
минуты: 59' - 90'
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
Ливерпуль
2 : 1
Генк
5.11.2019
5 нояб. 2019
вт
23:00
минуты: 85' - 90'
Ливерпуль
2
Генк
1
минуты: 85' - 90'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
Генк
1 : 4
Ливерпуль
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Генк
1
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90'
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
19:55
Генк
0 : 0
Наполи
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
19:55
был в запасе
Генк
0
Наполи
0
был в запасе
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
Зальцбург
6 : 2
Генк
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 85' - 90'
Зальцбург
6
Генк
2
минуты: 85' - 90'