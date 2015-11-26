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Лента
Матч-центр
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Авер Мабиль
№45
Полузащитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
Легия
1 : 0
Мидтьюлланд
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 46' - 90'
Легия
1
Мидтьюлланд
0
минуты: 46' - 90'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Мидтьюлланд
1 : 4
Наполи
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 73' - 90'
Мидтьюлланд
1
Наполи
4
минуты: 73' - 90'