Авер Мабиль
№45
Полузащитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Австралия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Легия
1 : 0
Мидтьюлланд
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 46' - 90'
Легия
1
Мидтьюлланд
0
минуты: 46' - 90'
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Мидтьюлланд
1 : 4
Наполи
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
минуты: 73' - 90'
Мидтьюлланд
1
Наполи
4
минуты: 73' - 90'