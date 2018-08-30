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Андреас Линде
№26
Вратарь
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Команда
Мольде
Гражданство
Швеция
Дата рождения
24 июля 1993 (26) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
Мольде
2 : 1
Зенит
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
19:00
Зенит
3 : 1
Мольде
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Мольде
1
минуты: 1' - 90'
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Хиберниан
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
3
Хиберниан
0
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
Хиберниан
0 : 0
Мольде
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Хиберниан
0
Мольде
0
минуты: 1' - 90'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
18:00
Лачи
0 : 2
Мольде
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лачи
0
Мольде
2
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Лачи
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
3
Лачи
0
минуты: 1' - 90'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
19:00
Мольде
5 : 1
Гленавон
19.07.2018
19 июля 2018
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
5
Гленавон
1
минуты: 1' - 90'