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Лента
Матч-центр
Моя команда
Уйгар Зейбек
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
19:00
Локомотив
1 : 1
Фенербахче
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Фенербахче
1
был в запасе
16.02.2016
16 февр. 2016
вт
20:00
Фенербахче
2 : 0
Локомотив
16.02.2016
16 февр. 2016
вт
20:00
был в запасе
Фенербахче
2
Локомотив
0
был в запасе