Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Андре Онана
№24
Вратарь
Подписаться
Команда
Аякс
Гражданство
Камерун
Дата рождения
2 апр. 1996 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Аякс
2 : 1
Хетафе
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Аякс
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'