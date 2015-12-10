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Томаш Кучера
№29
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Виктория
3 : 3
Вильярреал
77'
77'
77'
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 88'
Виктория
3
Вильярреал
3
минуты: 1' - 88'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
19:00
Динамо
1 : 0
Виктория
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Виктория
0
минуты: 1' - 90'
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
Виктория
1 : 2
Рапид
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Виктория
1
Рапид
2
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Рапид
3 : 2
Виктория
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
был в запасе
Рапид
3
Виктория
2
был в запасе
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
Вильярреал
1 : 0
Виктория
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
был в запасе
Вильярреал
1
Виктория
0
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Виктория
2 : 0
Динамо
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 90' - 90'
Виктория
2
Динамо
0
минуты: 90' - 90'