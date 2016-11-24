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Ян Баранек
№22
Защитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
Рома
4 : 1
Виктория
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Рома
4
Виктория
1
был в запасе
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
Астра
1 : 1
Виктория
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Астра
1
Виктория
1
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Виктория
1 : 2
Астра
66'
66'
66'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Виктория
1
Астра
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Виктория
1 : 1
Рома
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Виктория
1
Рома
1
был в запасе