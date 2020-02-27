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Лента
Матч-центр
Моя команда
Лоран Депуатр
№29
Нападающий
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
7 дек. 1988 (31) год
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 1
Рома
50'
50'
50'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Гент
1
Рома
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Рома
1 : 0
Гент
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Гент
0
минуты: 1' - 90'