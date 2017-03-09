Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Томас Маттон
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
9.03.2017
9 марта 2017
чт
23:05
Гент
2 : 5
Генк
9.03.2017
9 марта 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Гент
2
Генк
5
минуты: 1' - 90'
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
Тоттенхэм
2 : 2
Гент
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
минуты: 45' - 90'
Тоттенхэм
2
Гент
2
минуты: 45' - 90'