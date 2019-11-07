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Абд Атем Эльхамед
№33
Защитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Израиль
Дата рождения
18 марта 1991 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Лацио
1 : 2
Селтик
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Селтик
2
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Селтик
2 : 1
Лацио
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Селтик
2
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Селтик
2 : 0
ЧФР Клуж
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Селтик
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Ренн
1 : 1
Селтик
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Селтик
1
минуты: 1' - 90'