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Матч-центр
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Урош Витас
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
9.12.2015
9 дек. 2015
ср
22:45
Гент
2 : 1
Зенит
9.12.2015
9 дек. 2015
ср
22:45
был в запасе
Гент
2
Зенит
1
был в запасе
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
22:45
Лион
1 : 2
Гент
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
22:45
был в запасе
Лион
1
Гент
2
был в запасе
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
Зенит
2 : 1
Гент
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
был в запасе
Зенит
2
Гент
1
был в запасе
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
Гент
1 : 1
Лион
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Гент
1
Лион
1
был в запасе