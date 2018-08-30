Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Янник Толен
№20
Вратарь
Подписаться
Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
18 июля 1990 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:45
Бордо
2 : 0
Гент
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Бордо
2
Гент
0
был в запасе
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:45
Гент
0 : 0
Бордо
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Гент
0
Бордо
0
был в запасе
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:30
Гент
3 : 1
Ягеллония
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:30
был в запасе
Гент
3
Ягеллония
1
был в запасе
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:20
Ягеллония
0 : 1
Гент
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:20
был в запасе
Ягеллония
0
Гент
1
был в запасе