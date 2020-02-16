Гастон Перейро
№20
Полузащитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
11 июня 1995 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
78'
78'
78'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Дженоа
1
Кальяри
0
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:00
Кальяри
2 : 2
Парма
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 20:00
был в запасе
Кальяри
2
Парма
2
был в запасе