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Матч-центр
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Гастон Перейро
№20
Полузащитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
11 июня 1995 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
78'
78'
78'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Кальяри
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:00
Кальяри
2 : 2
Парма
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
Кальяри
2
Парма
2
был в запасе