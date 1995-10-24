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Матч-центр
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Тарик Холмс-Деннис
№17
Защитник
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Англия
Дата рождения
31 окт. 1995 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Ковентри
3 : 0
Бристоль Роверс
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ковентри
3
Бристоль Роверс
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Бристоль Роверс
2 : 2
Ковентри
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
был в запасе
Бристоль Роверс
2
Ковентри
2
был в запасе