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Бобан Николов
№20
Полузащитник
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Команда
Вардар
Гражданство
Македония
Дата рождения
28 июля 1994 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019
19.11.2019
19 нояб. 2019
вт
22:45
Северная Македония
1 : 0
Израиль
45'
60'
45'
60'
45'
60'
19.11.2019
19 нояб. 2019
вт
22:45
45'
минуты: 1' - 90'
Северная Македония
1
Израиль
0
минуты: 1' - 90'