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Лента
Матч-центр
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Джош Эммануэль
№29
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 авг. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
23:00
Сток Сити
2 : 3
Шрусбери Таун
15.01.2019
15 янв. 2019
вт
23:00
был в запасе
Сток Сити
2
Шрусбери Таун
3
был в запасе
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:30
Шрусбери Таун
1 : 1
Сток Сити
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:30
был в запасе
Шрусбери Таун
1
Сток Сити
1
был в запасе