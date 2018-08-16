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Матч-центр
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Джейми Мерфи
№7
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
28 авг. 1989 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:15
Марибор
0 : 0
Рейнджерс
74'
74'
74'
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:15
минуты: 1' - 90'
Марибор
0
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
Рейнджерс
3 : 1
Марибор
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Рейнджерс
3
Марибор
1
был в запасе
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
Рейнджерс
1 : 1
Осиек
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Рейнджерс
1
Осиек
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
Осиек
0 : 1
Рейнджерс
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Осиек
0
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:55
Шкупи
0 : 0
Рейнджерс
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:55
минуты: 1' - 90'
Шкупи
0
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90'
12.07.2018
12 июля 2018
чт
21:45
Рейнджерс
2 : 0
Шкупи
23'
23'
23'
12.07.2018
12 июля 2018
чт
21:45
23'
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
2
Шкупи
0
минуты: 1' - 90'