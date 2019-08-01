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Матч-центр
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Себастьен Тилль
№31
Полузащитник
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Команда
Прогрес
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
29 дек. 1993 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:30
Прогрес
0 : 0
Рейнджерс
49'
49'
49'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Прогрес
0
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:30
Прогрес
1 : 2
Корк Сити
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Прогрес
1
Корк Сити
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
Корк Сити
0 : 2
Прогрес
82'
82'
82'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Корк Сити
0
Прогрес
2
минуты: 1' - 90'