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Флориан Сотока
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
Монпелье
2 : 0
Ренн
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
2
Ренн
0
был в запасе
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
Генгам
2 : 2
Монпелье
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
был в запасе
Генгам
2
Монпелье
2
был в запасе
5.03.2016
5 марта 2016
сб
19:00
ПСЖ
0 : 0
Монпелье
5.03.2016
5 марта 2016
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
0
Монпелье
0
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
19:00
Монпелье
3 : 0
Лилль
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
19:00
минуты: 89' - 90'
Монпелье
3
Лилль
0
минуты: 89' - 90'
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
Анжер
2 : 3
Монпелье
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Анжер
2
Монпелье
3
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:00
Бордо
0 : 0
Монпелье
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:00
был в запасе
Бордо
0
Монпелье
0
был в запасе
2.10.2015
2 окт. 2015
пт
21:30
Лилль
2 : 0
Монпелье
2.10.2015
2 окт. 2015
пт
21:30
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
0
был в запасе