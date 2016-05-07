Флориан Сотока
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.05.2016 7 мая 2016 сб 22:00
Монпелье
2 : 0
Ренн
7.05.2016 7 мая 2016 сб 22:00
был в запасе
Монпелье
2
Ренн
0
был в запасе
2.04.2016 2 апр. 2016 сб 21:00
Генгам
2 : 2
Монпелье
2.04.2016 2 апр. 2016 сб 21:00
был в запасе
Генгам
2
Монпелье
2
был в запасе
5.03.2016 5 марта 2016 сб 19:00
ПСЖ
0 : 0
Монпелье
5.03.2016 5 марта 2016 сб 19:00
был в запасе
ПСЖ
0
Монпелье
0
был в запасе
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 19:00
Монпелье
3 : 0
Лилль
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 19:00
минуты: 89' - 90'
Монпелье
3
Лилль
0
минуты: 89' - 90'
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 3
Монпелье
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Анжер
2
Монпелье
3
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:00
Бордо
0 : 0
Монпелье
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:00
был в запасе
Бордо
0
Монпелье
0
был в запасе
2.10.2015 2 окт. 2015 пт 21:30
Лилль
2 : 0
Монпелье
2.10.2015 2 окт. 2015 пт 21:30
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
0
был в запасе