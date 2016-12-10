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Мамаду Н'Диайе
№2
Защитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
19:00
Монпелье
3 : 0
ПСЖ
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
19:00
был в запасе
Монпелье
3
ПСЖ
0
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Тулуза
1 : 0
Монпелье
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 87' - 90'
Тулуза
1
Монпелье
0
минуты: 87' - 90'
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Лорьян
2 : 2
Монпелье
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 72'
Лорьян
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 72'
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:45
Монако
6 : 2
Монпелье
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
21:45
был в запасе
Монако
6
Монпелье
2
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
3
Кан
2
был в запасе
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
21:00
Дижон
3 : 3
Монпелье
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Дижон
3
Монпелье
3
был в запасе