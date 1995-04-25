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Матч-центр
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Рами Бенсебаини
№25
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Алжир
Дата рождения
16 апр. 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
минуты: 71' - 90'
Вердер
0
Боруссия
0
минуты: 71' - 90'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
1 : 3
Байер
71'
71'
71'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Байер
3
минуты: 1' - 90'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
72'
72'
72'
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
72'
минуты: 1' - 78'
Айнтрахт
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 78'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
50', 49'
13'
50', 49'
50', 49'
13'
50', 49'
13'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
50', 49'
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Герта
0 : 0
Боруссия
21'
21'
21'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Боруссия
2
Падерборн
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
2
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
60', 90'
60', 90'
60', 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
60', 90'
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
20'
52'
20'
52'
20'
52'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
15:30
20'
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
1
Боруссия
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Боруссия
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Боруссия
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Боруссия
2 : 1
Фортуна
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Боруссия
2
Фортуна
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:30
Боруссия
1 : 3
РБ Лейпциг
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Боруссия
1
РБ Лейпциг
3
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Майнц
1 : 3
Боруссия
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Майнц
1
Боруссия
3
был в запасе