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Валентин Лавинье
№7
Нападающий
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Команда
Брест
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
16:00
Лорьян
0 : 2
Монако
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
16:00
минуты: 67' - 90'
Лорьян
0
Монако
2
минуты: 67' - 90'
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 78' - 90'
Ренн
2
Лорьян
2
минуты: 78' - 90'
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Лорьян
0 : 0
Нант
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
0
Нант
0
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Лорьян
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 62'
Лилль
3
Лорьян
0
минуты: 1' - 62'
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лорьян
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 69' - 90'
Тулуза
2
Лорьян
3
минуты: 69' - 90'
1.12.2015
1 дек. 2015
вт
21:00
Лорьян
0 : 0
Ницца
1.12.2015
1 дек. 2015
вт
21:00
минуты: 66' - 90'
Лорьян
0
Ницца
0
минуты: 66' - 90'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Газелек
1 : 1
Лорьян
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 83' - 90'
Газелек
1
Лорьян
1
минуты: 83' - 90'
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
Лорьян
4 : 1
Труа
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
4
Труа
1
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
18:00
Лорьян
1 : 1
Ренн
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
18:00
был в запасе
Лорьян
1
Ренн
1
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
15:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
15:00
был в запасе
Марсель
1
Лорьян
1
был в запасе