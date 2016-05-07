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Папе Пайе
№29
Защитник
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Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2015/2016
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
Бордо
3 : 0
Лорьян
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 43'
Бордо
3
Лорьян
0
минуты: 1' - 43'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Лорьян
0 : 1
Лилль
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
0
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лорьян
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90'
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
21:00
Кан
1 : 2
Лорьян
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 71' - 90'
Кан
1
Лорьян
2
минуты: 71' - 90'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
22:00
Лорьян
1 : 3
Лион
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
22:00
был в запасе
Лорьян
1
Лион
3
был в запасе
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Анжер
5 : 1
Лорьян
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Анжер
5
Лорьян
1
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Труа
0 : 1
Лорьян
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Труа
0
Лорьян
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
Лорьян
4 : 3
Генгам
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
4
Генгам
3
минуты: 1' - 90'
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Нант
2 : 1
Лорьян
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Нант
2
Лорьян
1
был в запасе
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:00
Лорьян
1 : 1
Монпелье
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
1
Монпелье
1
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
2
Реймс
0
был в запасе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
Ницца
2 : 1
Лорьян
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Ницца
2
Лорьян
1
был в запасе
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Ренн
2
Лорьян
2
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Лорьян
0 : 0
Нант
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 72'
Лорьян
0
Нант
0
минуты: 1' - 72'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Лилль
3 : 0
Лорьян
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Лилль
3
Лорьян
0
был в запасе
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
Тулуза
2 : 3
Лорьян
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
2
Лорьян
3
был в запасе
1.12.2015
1 дек. 2015
вт
21:00
Лорьян
0 : 0
Ницца
1.12.2015
1 дек. 2015
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Газелек
1 : 1
Лорьян
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Газелек
1
Лорьян
1
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
Лорьян
1 : 2
ПСЖ
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
был в запасе
Лорьян
1
ПСЖ
2
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
Лорьян
4 : 1
Труа
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
4
Труа
1
был в запасе
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