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Амаду Карамоко
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Лорьян
1 : 0
Газелек
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Лорьян
1
Газелек
0
был в запасе
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
Бордо
3 : 0
Лорьян
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Лорьян
0
минуты: 1' - 90'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Лорьян
0 : 1
Лилль
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Лорьян
0
Лилль
1
был в запасе
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
22:00
Лорьян
1 : 3
Лион
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
22:00
был в запасе
Лорьян
1
Лион
3
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
16:00
Лорьян
0 : 2
Монако
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
16:00
был в запасе
Лорьян
0
Монако
2
был в запасе
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2015
1 дек. 2015
вт
21:00
Лорьян
0 : 0
Ницца
1.12.2015
1 дек. 2015
вт
21:00
был в запасе
Лорьян
0
Ницца
0
был в запасе