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Адам Надь
№16
Полузащитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
17 июня 1995 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
минуты: 1' - 90'
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
минуты: 1' - 90'