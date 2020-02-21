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Матч-центр
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Риза Дурмиси
№14
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Дания
Дата рождения
8 янв. 1994 (26) лет
Рост
168
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
был в запасе
Ницца
2
Брест
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Ницца
2
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ницца
1 : 3
Ним
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ницца
1
Ним
3
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Ницца
2
Лион
1
был в запасе